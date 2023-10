Brasile-Iran: Lula discute con Raisi su brasiliani bloccati nella striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ricevuto la telefonata dell'omologo dell'Iran, Ebrahim Raisi, per discutere dell'evoluzione del conflitto in Medio Oriente tra l'organizzazione islamista Hamas e lo stato di Israele. I due, riferisce la presidenza brasiliana in una nota, hanno discusso della situazione dei cittadini brasiliani bloccati nella striscia di Gaza a ridosso del confine con l'Egitto in attesa dell'apertura della frontiera per poter essere rimpatriati e della sua preoccupazione per le donne e i bambini della regione che soffrono a causa del conflitto. Il presidente Lula ha chiesto che venga fatto tutto il possibile per raggiungere un consenso che crei un corridoio umanitario e ha lanciato un appello per il rilascio di tutti gli ostaggi, che sarebbe il miglior segnale per un appello per la fine dei bombardamenti a Gaza. "La cosa più importante è avere le condizioni affinché le donne, i bambini e gli anziani non patiscano le conseguenze di chi vuole la guerra", ha sottolineato Lula. "Mi rattristo quando vedo quanto sia difficile per i poveri costruire una casa, un ospedale. E quanto facilmente questi vengono distrutti in guerra". Dal canto suo, il presidente iraniano ha chiesto la fine immediata dei bombardamenti israeliani e la fine del blocco della Striscia di Gaza. (Brb)