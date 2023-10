Ucraina: Zelensky, approvata legge su persone politicamente esposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ucraino ha approvato oggi la legge sulle persone politicamente esposte. Lo ha reso noto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato su X (ex Twitter), specificando che la norma è “necessaria per i negoziati di adesione all’Ue”. “Il nostro obiettivo è aprirli quest’anno. Stiamo facendo la nostra parte e la completeremo. La decisione politica dei leader europei di aprire i negoziati sarà così successivamente anticipata”, ha detto Zelensky. (Kiu)