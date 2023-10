Italia-Libia: Scurria (Fd'I) a “Nova”, Gruppo interparlamentare di amicizia favorirà ripresa dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia necessita di riprendere un rapporto e un dialogo con la Libia e questo può avvenire prima di tutto a livello parlamentare. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria prima della costituzione del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Libia presso la sala Barberia di palazzo Madama. “Il Gruppo nasce perché la Libia è sempre stato un Paese di cui l’Italia ha sempre avuto un grande interesse (…). Penso che l’Italia abbia bisogno di riprendere un rapporto e un dialogo con la Libia e questo può avvenire a livello parlamentare ancora prima che di governo. È stato nominato il nuovo ambasciatore libico in Italia e abbiamo anche il presidente della camera di commercio italo-libica per costruire un percorso che sia concreto”, ha proseguito il senatore, augurandosi di creare un gruppo “che possa aiutare il Paese nordafricano” anche concretamente, “con il lavoro delle imprese italiane” per la ricostruzione dopo il passaggio del ciclone Daniel. “Inoltre la Libia è un Paese che sta sul Mediterraneo. La strategia di questo governo è quella di creare nel Mediterraneo un punto di riferimento chiaro dal momento che il Mediterraneo per noi è storia, cultura, tradizione, identità”, ha detto Scurria, spiegando che sarà lui stesso a ricoprire il ruolo di presidente del Gruppo interparlamentare. “Siamo una ventina tra senatori e deputati di tutti i gruppi, trasversalmente (…). Non appena si inizierà a lavorare, arriveranno altre adesioni”, ha detto il senatore, spiegando che sarà lo stesso ambasciatore “a spiegarci le esigenze del Paese”. (Res)