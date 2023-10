Pa: da Aula Roma via libera ad ampliare lavoro agile in strutture, Pd "rappresenta futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta ad ampliare e rendere uniforme l'applicazione del lavoro agile presso le singole strutture di Roma Capitale. A darne notizia sono i consiglieri capitolini del Partito democratico, Valeria Baglio e Riccardo Corbucci. In una nota Baglio e Corbucci dichiarano: "Abbiamo sostenuto questo atto, a prima firma del consigliere De Santis, contribuendo a migliorarlo perché convinti che lo smart working rappresenti il futuro del lavoro nella pubblica amministrazione e nel mondo del lavoro privato e rappresenti un tassello fondamentale per raggiungere l'idea di smart city che abbiamo in mente". (Com)