Lavoro: Moratti, aumentare quote migranti regolari contro mancanza manodopera

- In contrasto alla mancanza di manodopera "se non mettiamo in campo un aumento di quote per migranti regolari andando a formarli nei Paesi di origine noi questa mancanza di manodopera non riusciremo a coprirla. Inoltre, dobbiamo intervenire anche sui nostri neet, in Italia sono troppi". Lo ha detto Letizia Moratti, intervenendo durante l'evento "Carovita, la guerra dei prezzi" organizzato da Fondazione Corriere della sera in corso a Milano. (Rem)