Medio Oriente: Floridia (M5s), impressionante numero di giornalisti uccisi, no impunità

- "I dati del Committee to Protect Journalists sul numero di giornalisti e operatori dell'informazione che hanno perso la vita svolgendo il proprio mestiere nel racconto del conflitto tra Israele e Hamas sono impressionanti", afferma la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s). "Ci ricordano quanto prezioso e delicato sia il ruolo di chi, mettendo a rischio la propria vita, consente a tutti noi di conoscere quello che avviene in contesti di crisi gravissima come quella di questi giorni a Gaza e negli altri territori interessati dal conflitto. Dobbiamo dire grazie a tutti i professionisti che sono su quello come su altri fronti di guerra e chiedere con forza che anche in contesti complessi come quelli di un conflitto armato la loro sicurezza resti un punto imprescindibile per tutti e che non ci sia alcuna impunità per i responsabili di quelle morti", conclude.(Rin)