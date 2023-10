Decreto Aria: De Priamo (Fd'I), conciliare sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- "Questo è un decreto attraverso il quale ci poniamo l'obiettivo di far conciliare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica", ha detto in discussione del decreto Aria il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, componente la commissione Ambiente di palazzo Madama. "Non siamo contrari alla transizione ecologica ma vogliamo una transizione che non azzeri il sistema industriale, ma soprattutto non vogliamo che le limitazioni imposte per la tutela della salute si tramutino in limitazioni alla mobilità e quindi alla libertà personale. Si tratta perciò di mettere da parte ogni tipo di visione integralista e di far coesistere, e quindi non contrapporre, questi principi", ha aggiunto.(Rin)