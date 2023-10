Decreto Aria: Trevisi (M5s), governo si limita a compitino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto sulla qualità dell'aria in discussione al Senato si è reso necessario perché la Corte di Giustizia ha condannato alcune nostre Regioni per un fatto abbastanza grave, cioè il continuo sforamento dei valori di emissioni delle sostanze più pericolose che abbiamo nell'aria che respiriamo. PM10 e PM2.5 sono inquinanti nuovi che riescono a penetrare nel sistema polmonare e causano malattie gravissime". Lo afferma in una nota il senatore Antonio Trevisi a seguito del suo intervento in aula al Senato. "Purtroppo questo decreto sa di compitino e di pannicello caldo, perché riscrive soltanto i termini che le regioni dovranno rispettare per gli aggiornamenti dei piani sulla qualità dell'aria. Il nodo è sempre lo stesso: i combustibili fossili. I quali segnano la nostra quotidianità, dal riscaldamento delle nostre case ai trasporti, passando per l'agricoltura e di conseguenza per ciò che mangiamo. Questo governo - aggiunge - non mi pare perda il sonno nel disincentivare le fonti fossili, anzi. Finora la transizione energetica viene vissuta più come una scocciatura storica che come un'opportunità. Tutta Europa sta puntando sull'auto elettrico, mentre l'Italia in questa partita resta a bordocampo a guardare. Si insiste nel cambiare "spacciatore" sul gas, ieri la Russia oggi l'Algeria, ignorando che l'indipendenza energetica può passare solo per investimenti massicci nelle rinnovabili. L'esecutivo - conclude - dovrebbe iniziare a tassare con più veemenza chi inquina, e a incentivare invece chi abbraccia il cambiamento. Finora non si è visto un solo passo in tal senso da Meloni e compagnia: aspettiamo fiduciosi". (Com)