© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito si recherà in visita in Israele “forse già giovedì”. È quanto riporta l’emittente televisiva britannica “Sky News”, secondo cui la visita del capo del governo di Londra potrebbe inserirsi in un viaggio più ampio, che includerebbe una tappa anche in Giordania e in Egitto. (Rel)