Energia: Zucconi (Fd’I), bene richiesta Pichetto rinnovo regolamento tetto prezzo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas continua a salire e per questo è bene quanto dichiarato dal ministro Pichetto sulla sua intenzione di voler chiedere un rinnovo del regolamento europeo che stabilisce un tetto al prezzo del gas. Lo ha affermato il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Prima il conflitto in Ucraina e ora quello in Medio Oriente stanno creando condizioni sempre più sfavorevoli per l’economia, facendo impennare i prezzi di energia e gas, ed è fondamentale riuscire a tutelare i cittadini italiani ed europei tutti”, ha proseguito. Per Zucconi è quindi una richiesta legittima quella del ministro: “Ci auguriamo venga accolta al più presto”, ha concluso. (Rin)