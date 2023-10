Noi moderati: Giovanni Toti eletto presidente del Consiglio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- “L’elezione di Giovanni Toti a presidente del Consiglio nazionale di Noi moderati è un passaggio importante per continuare ad aggregare le forze dell’area moderata e popolare del centrodestra e per rafforzarla. Anche in questa legge di Bilancio - che grazie all'impegno del nostro gruppo parlamentare con gli amici di Coraggio Italia, Udc e Maie ha destinato un miliardo di euro in più alle famiglie - abbiamo dimostrato di saper dare un contributo concreto, serio e responsabile al governo dell’Italia. Ora continueremo a lavorare per rafforzare l’area del centro del centrodestra con la nostra presenza alle prossime elezioni Regionali ed Europee”. Lo ha detto il presidente e capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Oggi consolidiamo un percorso che è iniziato con le elezioni Politiche e che ha dato un piccolo, ma significativo contributo all'attività del governo, portando con sé quel seme della moderazione che sta nel nome e che credo abbia anche contraddistinto le migliori azioni politiche di questo esecutivo, sia in politica estera sia economica. E lo vediamo in questi giorni nella legge di Bilancio - ha detto il neo-eletto presidente del Consiglio nazionale di Noi moderati, Giovanni Toti -. Consolidiamo un risultato e lo apriamo a tutti coloro che vorranno contribuire e collaborare a costruire una sempre più ampia gamba popolare e liberale moderata; insomma è un fulcro di buona politica che abbiamo portato all'interno del governo. Credo che sia un’esperienza aperta, ma che è giusto riconoscere con il suo nome lo sviluppo in Parlamento, la sua delegazione di governo, tutti gli amministratori locali che fanno del buon governo, della guerra alla decrescita e alla sindrome 'nimby' la stella polare della loro politica". (Rin)