Usa: Senato, repubblicani chiedono di ricongelare 6 miliardi di fondi iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori repubblicani, a cui ha aderito anche il leader della minoranza, Mitch McConnell, ha presentato una proposta di legge per ricongelare sei miliardi di fondi iraniani, precedentemente sbloccati nel quadro del recente scambio di prigionieri tra Washington e Teheran. Il testo, preparato su iniziativa dei senatori Tom Cotton e John Kennedy, stabilisce il ripristino di qualsiasi misura sanzionatoria o restrittiva nei confronti dell’Iran, che sia stata precedentemente sospesa o ridotta. “Pensare che questi fondi non andranno ad avvantaggiare il regime iraniano è semplicemente assurdo”, ha detto McConnell in aula. (Was)