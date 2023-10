Medio Oriente: ministro Esteri Egitto, non abbiamo mai chiuso ufficialmente valico Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto non ha mai ufficialmente chiuso il valico di Rafah, che divide il Paese dalla Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un’intervista alla “Bbc”. “I tentativi di travisare la posizione dell'Egitto riguardo al valico di Rafah sono inaccettabili. Il valico è stato soggetto a quattro bombardamenti aerei da parte israeliana e quindi non funziona normalmente”, ha detto Shoukry, spiegando che l’appello di Israele a sfollare i palestinesi verso il sud della Striscia di Gaza “si contraddice al diritto umanitario internazionale”. (segue) (Cae)