Autonomia: Lega, da ministro Calderoli risposte chiare, avanti con riforma

- "Le risposte fornite oggi dal ministro Calderoli in audizione presso la nostra commissione sono l'ennesima testimonianza dell'utilità dell'autonomia differenziata e dei benefici che porta con sé, nell'interesse del Paese e dei cittadini". Lo affermano i parlamentari della Lega in commissione bicamerale Questioni Regionali. "In questa sede sono stati forniti elementi chiari ed evidenti, che confermano quanto di positivo potrà avvenire con l'attuazione della riforma e l'individuazione dei Lep, procedimento storico e mai attuato da nessuno fin dalla riforma del titolo v del 2001. Insomma, è stata una nuova puntata di quell'operazione-verità utile a smontare le polemiche pretestuose e ideologiche contro questa riforma, che è ora all'esame del Senato e che auspichiamo possa essere approvata quanto prima".(Rin)