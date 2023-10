Migranti: Colucci (M5s) a Piantedosi, basta prese in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ministro, basta prendere in giro gli italiani con ricette irrealizzabili, con le passarelle seguite da annunci che poi risultano falsi. Si pensi solo al Memorandum con la Tunisia: una vera presa in giro. La vostra logica muscolare moltiplica i centri di permanenza che trasformano l'Italia nell'hotspot d'Europa senza alcuna vera gestione del fenomeno migratorio. Con i vari decreti avete partorito un'accozzaglia di norme raffazzonate destinate a cadere al primo controllo giudiziale, così come già abbiamo visto. Ministro, il vostro impianto normativo, citando Ungaretti, sta come d'autunno sugli alberi le foglie". Lo ha detto il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, in replica all'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "La vostra azione - ha aggiunto il parlamentare - si basa su una presa in giro plateale: quella di far credere agli italiani che una prolungata detenzione nei Cpr significhi più rimpatri. Invece non c'è alcuna correlazione. Volete creare centri ovunque, ma molte Regioni, a partire da quelle di centrodestra, hanno già detto 'no grazie'. Per costruire tutte queste strutture e per gestirle serviranno diversi anni, migliaia di nuovi agenti di Polizia e molte risorse economiche. Le state stanziando? Non mi risulta. Le politiche necessarie sono ben altre: bisogna rompere l'isolamento diplomatico nel quale avete costretto l'Italia e aprire un tavolo europeo con un meccanismo di redistribuzione volontario e uno emergenziale obbligatorio, che preveda pesanti sanzioni economiche. Bisogna lavorare per stipulare accordi sui rimpatri a livello europeo. Occorre filtrare alla fonte non i migranti ma le loro domande di asilo e di visto lavorativo o di studio, usando le delegazioni Ue nei Paesi africani. Dobbiamo poi intensificare la lotta ai trafficanti di migranti, ma non inseguendoli nel globo terracqueo, bensì mediante missioni europee di capacity building con invio di polizia europea a sostegno dei Paesi terzi. Ministro - ha concluso Colucci - quello che avete fatto finora è stato semplicemente un fallimento, prendetene atto". (Rin)