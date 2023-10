Medio Oriente: Farnesina conferma morte di uno dei tre italo-israeliani dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale conferma che le autorità israeliane hanno certificato, attraverso esame Dna, il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italiano-israeliano di 65 anni, irreperibile da sabato 7 ottobre dopo l’attacco terroristico contro il kibbutz di Be’eri. Lo ha riferito una nota della Farnesina. L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro ogni possibile assistenza in questo difficile momento. Nell’esprimere le condoglianze ai familiari del signor Kipnis, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ribadisce il massimo impegno del governo per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani tutt’ora irreperibili.(Res)