Legge Bilancio: Roccella, asili? Da secondo figlio in poi bonus che azzera costi

20 luglio 2021

- “Rassicuriamo Giuseppe Conte e altri esponenti dell’opposizione che dubitano del provvedimento sugli asili nido contenuto nella legge di bilancio varata ieri dal governo”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. “La manovra - prosegue l'esponente dell'esecutivo - ha potenziato il fondo per gli asili, in particolare dal secondo figlio in poi, con il risultato di una sostanziale gratuità. La norma prevede infatti un bonus per l’asilo nido il cui importo annuale, pari a 3.600 euro, supera abbondantemente la media nazionale delle rette degli asili pubblici, statali e paritari, calcolata dall’Inps, media che è intorno a 260 euro al mese per dieci mensilità. A Roma per esempio, una delle città nelle quali gli asili costano di più, la retta di un nido comunale a tempo pieno è di 350 euro per dieci mesi e dunque l’importo è totalmente coperto anche con un piccolo avanzo. Il bonus sarà erogato alle famiglie entro i 40 mila euro di Isee, per ogni figlio a partire dal secondo nato entro i sei anni dal figlio precedente. Tradotto in termini semplici e sostanziali, significa che per queste famiglie l’asilo nido dal secondo figlio è gratis. Ci rendiamo conto - conclude la ministra - che per qualcuno è difficile ammettere, anche di fronte all’evidenza delle cifre, che il governo Meloni pone la famiglia al centro nei fatti e non solo a parole”. (Rin)