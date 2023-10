Italia-Usa: al via il progetto “Villa Firenze Contemporanea”, giovedì inaugurazione a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via giovedì 19 ottobre il progetto “Villa Firenze Contemporanea”, con una inaugurazione alla residenza dell’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, alla presenza di selezionati esponenti della comunità culturale, mediatica ed economica del Paese. “Si tratta di una formidabile iniziativa di diplomazia culturale e crescita”, ha commentato in una nota l’ambasciatrice Zappia. Il progetto, ha aggiunto, porta “nel cuore di Washington una selezione del meglio dell’arte e del design contemporanei italiani dagli anni Cinquanta ad oggi: l’ammirazione dei nostri amici americani per l’arte e la cultura italiana non ha eguali, e grazie a Villa Firenze Contemporanea, la vasta platea di autorità, corpo diplomatico, imprenditori ed esponenti di ogni settore della società americana e italo-americana, ospiti abituali della residenza degli ambasciatori d’Italia a Washington, avrà una possibilità in più per apprezzare il genio italiano nell’arte contemporanea e nel design”. Il progetto, iniziativa di promozione integrata e culturale che prende il nome della residenza degli Ambasciatori d'Italia a Washington, si ispira ai progetti “Quirinale Contemporaneo” al Palazzo del Quirinale e alla “Collezione Farnesina” del ministero degli Esteri. (segue) (Was)