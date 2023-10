Italia-Usa: al via il progetto “Villa Firenze Contemporanea”, giovedì inaugurazione a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa è stata curata dalla professoressa Renata Cristina Mazzantini, che ha selezionato oltre cinquanta opere d’arte e di design tutte rappresentative della creatività e dell’eleganza italiane, inserendole nel contesto dell’architettura in stile Tudor di Villa Firenze. La mostra-installazione include diverse espressioni creative, dal figurativo all’astratto, dall’arte concettuale a quella ambientale, dalla pittura alla scultura e comprende anche una trentina di oggetti concepiti da designer italiani e prodotti da aziende italiane. Il tutto rigorosamente “Made in Italy” e al tempo stesso significativo di legami ed influenze reciproche tra i creatori italiani e gli Stati Uniti. L’allestimento è illustrato in un catalogo con foto del maestro Massimo Listri, pubblicato da Treccani. “Villa Firenze Contemporanea” nasce con l’ambizione di dare risalto all’arte contemporanea italiana e, allo stesso tempo, alle eccellenze del design Made in Italy, attraverso una vetrina di altissimo profilo per artisti e designer oltre che per le nostre aziende, con l’intento di rafforzare il loro ruolo in questo importante mercato. (Was)