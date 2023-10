Cinema: Pirondini (M5s), nulla contro nomi ma noi contrari a spoil system su Centro sperimentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di uscire dalla commissione e non partecipare al voto sulle nomine per la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Non abbiamo nulla da eccepire sui nomi, che reputiamo autorevoli, ma molto sul metodo che è stato utilizzato. Sovvertendo con un emendamento una modalità che era consolidata da decenni, il governo ha messo un Ente così prestigioso al centro di una logica di spoil system e a un meccanismo di mera spartizione di poltrone senza nemmeno attendere la naturale scadenza del precedente board. Ogni partito di maggioranza ha potuto fare la sua nomina, e questo lo troviamo inaccettabile". Lo dichiara il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura al Senato, Luca Pirondini. (Rin)