Granchio blu: Bergamini (Lega), bene voto unanime risoluzione

- "Soddisfazione per il voto unanime della commissione Agricoltura alla mozione per il contrasto al granchio blu nelle nostre acque. Metteremo in campo una serie di azioni importanti per sconfiggere un fenomeno ormai dilagante che sta mettendo a repentaglio il comparto della pesca, in particolare le coltivazioni di vongole. Non solo sostegno economico, ma anche progetti di studio per individuare una strategia di 'lotta biologica' come priorità. E ancora: iniziative per permettere la nascita di una filiera specializzata nella pesca del granchio, attuare un piano nazionale per il controllo e la riduzione della specie, favorendo l'introduzione di nuovi strumenti per la sua pesca". Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bergamini, primo firmatario della risoluzione unitaria per arginare il fenomeno del granchio blu. (Rin)