Roma: presidente municipio VIII, lavoro di squadra per apertura biblioteca Lussu

- In Municipio Roma VIII è stato programmato un lavoro straordinario intenso, "lo testimonia l'apertura di oggi della Biblioteca Joyce Lussu, grazie alla mia squadra con diversi membri della Giunta municipale che mi hanno accompagnato sin questi anni per conseguire questo obiettivo, Claudio Marotta, Francesca Vetrugno e Maya Vetri, e per questo continuiamo a lavorare con obiettivi ben determinati perché l'accesso alla cultura è la prima chiave per sostenere le aspirazioni, l'emancipazione sociale e democratica dei nostri concittadini e delle nostre concittadine". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. (segue) (Com)