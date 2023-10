Medio Oriente: Blinken vede di nuovo presidente Anp, mantenere stabilità in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato di nuovo il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, in Giordania, in vista della visita in Medio Oriente del presidente Usa, Joe Biden. Un funzionario anonimo del dipartimento di Stato ha riferito all’emittente “Cnn” che il capo della diplomazia statunitense ha chiesto ad Abbas di “continuare a lavorare per garantire la stabilità in Cisgiordania”, durante il secondo colloquio avvenuto in pochi giorni. Il presidente dell’Anp, di contro, ha espresso i suoi dubbi in merito alla possibilità di portare i palestinesi via dalla striscia di Gaza. (Was)