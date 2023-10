Ambiente: Barzotti (M5s), su Pfas governo non faccia orecchie da mercante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Pfas "sono una minaccia pericolosissima per la salute dei cittadini: ce lo ha ricordato l'inchiesta pubblicata pochi giorni fa di 'Le Monde', che racconta bene come il quadro in tutta Europa sia molto poco edificante. Questi agenti chimici sono micidiali perché considerati inquinanti eterni per l'acqua. L'Italia ha recepito la normativa europea su di essi solo quest'anno, e i limiti delle nuove norme saranno effettivi soltanto negli anni a venire. Proprio Greenpeace ha posto la lente d'ingrandimento sulla Lombardia: su 31 campionamenti effettuati sul territorio regionale, undici hanno evidenziato presenza di Pfas. E questo è francamente preoccupante". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Valentina Barzotti, che prosegue: "Pertanto oggi alla Camera abbiamo chiesto al governo di non fare orecchie da mercante dinanzi a una minaccia tanto seria per la salute di migliaia di italiani. In Veneto c'è un'intera area che in termini di incidenza tumorale e patologie metaboliche ha registrato numeri infausti: non possiamo permetterci che il film abbia un sequel in Lombardia. Dal governo ci aspettiamo risposte immediate". (Com)