Torino: al Csi una giornata all'insegna dell'intelligenza artificiale

- Si è svolto oggi il convegno 'Intelligenza artificiale o aumentata? Verso una nuova relazione tra uomo e macchina' promosso dal Comitato Tecnico Scientifico del Csi Piemonte. L'incontro, che si è tenuto presso la Casa delle Tecnologie Emergenti e contemporaneamente tramesso on line, ha visto accademici ed esperti confrontarsi sul tema dell'intelligenza artificiale. Sono stati analizzati i suoi limiti, le sue potenzialità e il suo impatto che determina in particolare su quattro filoni, ovvero sul mondo del lavoro, sull'educazione, sulla creatività e dal punto di vista etico. Nel pomeriggio invece si è tenuta la sessione 'L'intelligenza artificiale vista da vicino' in cui i visitatori hanno potuto sperimentare attività con robot, assistenti virtuali, giochi e chat basate su Ai generativa, con postazioni curate dal Csi. (segue) (Rpi)