Moby Prince: D'Alessio (Azione-Iv), terza commissione per non disperdere indagini Parlamento

- "Non possiamo disperdere il grande lavoro di indagine che il Parlamento ha svolto con le due precedenti commissioni d'inchiesta e, soprattutto, i nuovi elementi emersi in questi anni meritano approfondimento e valutazione. Per queste ragioni, per le famiglie delle vittime che ancora aspettano di sapere cosa accade ai propri cari, Azione-Italia viva voterà a favore dell'istituzione della terza commissione parlamentare sul disastro della Moby Prince. Lo dobbiamo al Paese ed alla memoria dei 140 innocenti, che così potremmo onorare rendendo loro piena giustizia". Lo ha detto Antonio D'Alessio, deputato di Azione-Italia viva, in dichiarazione di voto durante i lavori per l'istituzione della terza commissione d'inchiesta sul disastro della Moby Prince. (Rin)