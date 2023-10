Manovra: Tajani, avanti spediti, necessario rassicurare mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha voluto spiegare la richiesta del governo di non richiedere modifiche riguardo la recente manovra economica descrivendo la decisione presa "per accelerare i tempi". "Dobbiamo rassicurare i mercati, ieri abbiamo riunito il cdm e deciso in poco più di un’ora proprio perché c’è bisogno di grande determinazione", ha proseguito il ministro rispondendo ai giornalisti sul tema. "In un momento difficile con inflazione ancora forte e due guerre, i mercati hanno bisogno di essere rassicurati nel nostro Paese. Dobbiamo fare in tempi rapidi il lavoro di un parlamento, e quindi approvare la manovra senza troppe modifiche. Andiamo avanti in maniera spedita", ha concluso Tajani (Rem)