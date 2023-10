Roma: Masi (Fd'I), Città del Rugby, presentata mozione per bonifica e sgombero immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ex città del rugby "riteniamo che ci sia poca contezza del pericolo che la situazione di degrado comporta per i cittadini. Mentre ci attiveremo a tutti i livelli per trovare una soluzione all'annoso problema della struttura, abbiamo presentato una mozione per chiedere al sindaco di attivarsi affinché sia urgentemente sgomberata e bonificata l'area". Lo dichiara in una nota il Consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "È necessario intervenire - aggiunge - prima che accadano altri tragici episodi per l'inerzia dell'Amministrazione. La presenza di scuole nelle immediate vicinanze ci spinge a chiedere con determinazione un intervento urgente su cui ci auguriamo l'Assemblea capitolina voti in modo unanime", conclude Masi.(Com)