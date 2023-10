Messico: cartello di Sinaloa ai suoi membri, stop alla produzione di fentanyl o morirete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cartello della droga messicano di Sinaloa ha vietato la produzione e il traffico di fentanyl all’interno del suo territorio, dopo le crescenti pressioni da parte delle agenzie di sicurezza statunitensi. La direttiva, ottenuta dal “Wall Street Journal”, arriva dal gruppo dei “Chapitos” guidato dai quattro figli di Joaquìn Guzman, detto “El Chapo”, il leader del cartello prima dell’arresto e dell’estradizione negli Stati Uniti. Fonti anonime hanno riferito al quotidiano che la direttiva è tesa ad allentare le pressioni sulle attività del cartello da parte delle agenzie di sicurezza statunitensi. L’amministrazione Biden sta da tempo facendo pressione sul governo messicano perché prenda provvedimenti concreti contro il cartello di Sinaloa, che finora è stato tra i principali trafficanti di fentanyl negli Stati Uniti, dove le morti associate al consumo della sostanza sono in forte aumento. Nel messaggio, i “Chapitos” invitano tutti coloro che sono coinvolti nella produzione di fentanyl nel Nord-Ovest del Messico a smettere subito, in caso contrario saranno uccisi. (Was)