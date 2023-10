Difesa: Gasparri (FI), positiva apertura governo su rinnovo contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Positiva l'apertura del governo e l'accantonamento di stanziamenti per il rinnovo dei contratti per il comparto Sicurezza-Difesa e soccorso pubblico così come gli incontri del 9 e 10 novembre, che abbiamo sollecitato come Forza Italia, per un esame complessivo della situazione ordinamentale ed economica del comparto con le rappresentanze di questa realtà. Un percorso positivo che è stato avviato e che deve trovare delle risposte adeguate che donne e uomini in divisa aspettano da tanto e che per Forza Italia è sempre stato una priorità". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa di palazzo Madama. (Rin)