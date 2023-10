Giustizia: D'Orso (M5s), su prescrizione proposta irricevibile da maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima proposta avanzata alla Camera dalla maggioranza per modificare la prescrizione è irricevibile, come tutte le altre tirate fuori nelle scorse settimane. Troviamo veramente assurdo che la priorità della maggioranza e del governo sia questo ennesimo attacco al diritto delle vittime di avere giustizia. La legge 'Spazzacorrotti' ha fissato una regola sacrosanta: una volta emessa una sentenza di primo grado, il processo deve arrivare fino in fondo. I procedimenti devono certamente essere più veloci, ma questo risultato si ottiene con gli investimenti in risorse umane e strutturali, non negando giustizia ai cittadini. Per di più, questa ultima proposta del centrodestra peggiora la normativa precedente a quella introdotta dal ministro Bonafede. Tra ritorno della prescrizione, separazione delle carriere e norme salva corrotti, la giustizia secondo Giorgia Meloni è un mondo al contrario". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera, Valentina D'Orso. (Rin)