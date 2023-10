Medio Oriente: Tajani, situazione difficile, lavoriamo per de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Una situazione certamente difficile, noi stiamo lavorando per la de-escalation". Lo ha detto il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle influenze potenziali del conflitto sui mercati a Monza dove si trova per sostenere la campagna elettorale di Adriano Galliani per le suppletive del Senato. "Dobbiamo fare in modo che la guerra non si allarghi al Libano, che non ci siano interventi dell'Iran e che la situazione si calmi fermo restando che nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica. questo è sicuramente inaccettabile", ha aggiunto il ministro. "L'obiettivo è avere due popoli e due Stati, so che in questo momento è difficile ma bisogna andare avanti senza arrendersi", ha concluso. (Rem)