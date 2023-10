Napoli: De Luca su nuovi alloggi a Nola, intervento bellissimo, le persone siano civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un invito caloroso a “curare” gli alloggi Erp, di edilizia popolare, che stamattina sono stati consegnati a 29 famiglie. Lo ha rivolto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presente alla conferenza stampa che ha tenuto a battesimo la consegna di questi appartamenti. “Questo è un intervento bellissimo - ha detto De Luca -. Stiamo cercando di dare dignità a tanti quartieri delle nostre città. Abbiamo città che a volte sono cresciute in maniera totalmente disordinata, disumana. Abbiamo zone vicino a Nola nelle quali si fa fatica a vivere, a salvare i figli, le figlie, le nostre famiglie”. Ecco, dunque, l’appello alle 29 famiglie assegnatarie: “Cercate di curare questo complesso, perché anche l’ambiente esterno contribuisce a umanizzare un quartiere, a sollecitare comportamenti civili”. “Un conto è vivere in un bel quartiere con aiuole fiorite, un conto è vivere con i sacchetti della spazzatura in strada. L’edilizia è di grande dignità e di grande innovazione dal punto di vista energetica, non è l’edilizia delle vecchie case popolari”, ha concluso De Luca.(Ren)