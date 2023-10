Campania: De Luca, curate i figli, viviamo in un tempo difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando alle famiglie assegnatarie dei nuovi alloggi di edilizia popolare a Nola, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato un particolare appello: “Curate i vostri figli, dobbiamo tornare a essere genitori come lo hanno fatto i nostri genitori”. “Dobbiamo educare, spiegare ai nostri i figli il senso del limite, spiegare anche l’orgoglio che devono avere di essere figli della povera gente e non avere complessi. Bisogna fare gli educare, fare attenzione a dove vanno la sera, perché viviamo in un tempo difficile”, ha concluso De Luca.(Ren)