Elezioni: Lopreiato (M5s), maggioranza allergica a regole democrazia

- Quello compiuto oggi "dalla maggioranza nella Giunta per le Elezioni e le Immunità parlamentari del Senato è un autentico colpo di mano, l'ennesimo da parte di forze politiche che non perdono occasione per calpestare le regole della democrazia. Lo fanno alla Camera, al Senato e al governo. Sull'esito delle elezioni politiche nel collegio di Rovereto c'erano tutti i presupposti per un riconteggio dei voti, visto l'esiguo vantaggio con cui la senatrice Biancofiore ha ottenuto l'elezione e la discrepanza tra i risultati del ministero dell'Interno e i verbali del commissariato del governo di Trento. Ma la maggioranza scappa dalle verifiche, evidentemente per tenersi stretta una poltrona che forse non le spetta, e oggi ha chiuso il ricorso con una votazione del tutto forzata e affrettata. E' proprio vero, quella verso le regole della democrazia per il centrodestra è una vera allergia, non riescono proprio a rispettarle". Lo afferma la senatrice del Movimento cinque stelle, Ada Lopreiato, componente della Giunta per le Elezioni e le Immunità parlamentari di palazzo Madama. (Rin)