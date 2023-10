Terrorismo: Zoffili (Lega) ottimo lavoro arresti a Milano, tolleranza zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per l'ottimo lavoro alle Forze dell'ordine che oggi, a Milano, hanno arrestato due militanti dell'Isis: un uomo di nazionalità egiziana e un altro naturalizzato italiano, entrambi sospettati di coinvolgimento nell'organizzazione con intenti terroristici e di incitamento a delinquere con le stesse finalità. La Lega è per la tolleranza zero con verifiche, arresti ed espatri per chiunque sostenga il terrorismo islamico". Lo afferma il deputato della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Difesa e Rappresentante speciale dell'Assemblea parlamentare Osce per la lotta alla criminalità organizzata. (Com)