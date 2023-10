© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 18 ottobre, alle ore 14:30, la commissione Ambiente della Camera svolge l'audizione del commissario straordinario unico per la depurazione, Fabio Fatuzzo, sullo stato delle procedure di infrazione in materia di collettamento, fognatura e depurazione. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)