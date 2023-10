© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno utilizzato per la prima volta i missili Atacms statunitensi contro i militari russi, per la prima volta dall’inizio del conflitto. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che un “piccolo numero” di missili è stato segretamente consegnato all’Ucraina negli ultimi giorni. (Was)