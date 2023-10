Medio Oriente: telefonata tra Al Sisi e premier Giappone, focus su conseguenze umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, hanno sottolineato l'importanza di tenere conto delle gravi conseguenze umanitarie degli scontri armati nella Striscia di Gaza e delle loro ripercussioni politiche e di sicurezza sull'intera regione. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana su Facebook, secondo cui i due ne hanno discusso in un colloquio telefonico. Al Sisi ha sottolineato che l'Egitto sta proseguendo i suoi tentativi di coordinare gli sforzi regionali e internazionali per sollecitare le parti ad adottare la via della tregua, nonché a fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, al fine di risparmiare al popolo palestinese ulteriori sofferenze umane. (Cae)