Migranti: Molinari (Lega), alternativa a Saied sono Fratelli musulmani

22 luglio 2021

- "Troviamo singolare il fatto che ci venga detto che non si devono fare accordi con Saied perché sarebbe un dittatore, sarebbe presidente di uno Stato autoritario. Pongo un tema: ma ci siamo chiesti qual è l'alternativa a Saied? Perché l'alternativa sono i Fratelli musulmani, ed io sono convinto che il peggior governo possibile, in merito ai diritti umani, dà certamente più garanzie di un governo con i fondamentalisti islamici dentro". Lo ha detto, a proposito del presidente della Tunisia, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in Aula a Montecitorio, nell’ambito del dibattito sull’informativa urgente del governo con la partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in ordine all'eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l'isola di Lampedusa. (Rin)