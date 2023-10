Roma: Corbucci (Pd), stasera in piazza per dimostrare sostegno a edicolanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Pd, Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, statuto e Innovazione tecnologica parteciperà questa sera all'iniziativa organizzata a Roma dal sindacato nazionale giornalai d'Italia "per ribadire il ruolo fondamentale svolto sul territorio e per continuare a dimostrare il sostegno di questa amministrazione agli edicolanti". Lo riferisce Corbucci in una nota. "Durante il lockdown le istituzioni hanno riconosciuto l'importanza delle edicole definendole 'servizio essenziale', per il ruolo fondamentale svolto nell'ambito sociale, culturale e democratico del nostro paese - spiega -. Le edicole non sono, infatti, una semplice rete commerciale ma un vero e proprio presidio culturale e sociale per la diffusione dell'informazione e una componente importante del tessuto urbano che va protetta e valorizzata. Già a luglio questa amministrazione, con numerose sedute di commissione e con l'approvazione di una memoria della Giunta capitolina che ha consentito ai cittadini romani di continuare ad avvalersi delle edicole per ottenere i certificati anagrafici e di stato civile, aveva sbloccato la Capitale dall'empasse in cui era caduta con la decisone anacronistica del governo di sospendere questo servizio in tutti i comuni italiani". (segue) (Com)