Cultura: Furstenberg Fassio (Banca Ifis), sponsorizzazione “Arte in Nuvola” a sostegno di economia Paese

- La sponsorizzazione di “Roma Arte in Nuvola” da parte di Banca Ifis “si inserisce nell’ambito di un percorso più ampio a sostegno dell’ecosistema culturale del nostro Paese: dallo sviluppo del progetto ‘Economia della Bellezza’, una piattaforma che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di bellezza del nostro Paese, fino ad arrivare a progetti di economia sociale come ‘Your Future You’, avviato insieme alla 21 Gallery di Treviso per offrire ai ragazzi dei licei italiani l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso l’arte”. Lo ha dichiarato il presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, in occasione della presentazione di “Roma Arte in Nuvola”. Il presidente della banca ha quindi aggiunto che “il patrimonio culturale italiano rappresenta non solo un valore economico ma anche e soprattutto sociale poiché ci permette di nutrire la nostra curiosità e creatività insegnandoci a prenderci cura del bene collettivo e, quindi, delle nostre comunità”. (Rin)