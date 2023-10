Salario minimo: Guerra (Pd), commissione Bilancio conferma assenza oneri per finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Bilancio della Camera ha confermato che il salario minimo proposto dalle opposizioni, contrariamente a quanto a più riprese dichiarato da autorevoli esponenti della maggioranza, è senza oneri per le finanze pubbliche". Lo dichiara la deputata dem Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Partito democratico. "Maggioranza e governo hanno però stralciato l'articolo 7 che - prosegue - in coerenza con la direttiva europea sul salario minimo, chiedeva che la legge di bilancio 2024 introducesse una misura, temporanea e parziale, di accompagnamento alle imprese più in difficoltà ad adeguarsi alle giuste retribuzioni". "Una indicazione di buon senso, in linea con quanto già si era fatto in agricoltura con i contratti di riallineamento, quando si è introdotto la legge sul caporalato", conclude Guerra.(Rin)