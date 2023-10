Imprese: nel 2023 il Pil lombardo ha recuperato del 3,9 per cento i livelli del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia conferma il suo ruolo di locomotiva della ripresa post-pandemia: nel 2023 il Pil lombardo ha recuperato del 3,9 per cento i livelli del 2019, condividendo con il Trentino-Alto Adige il maggiore dinamismo tra le regioni italiane, davanti a Puglia (+3,8 per cento), Emilia-Romagna (+3,1 per cento) e Veneto (+2,3 per cento). È quanto emerso durante la presentazione del Rapporto annuale del nostro Osservatorio dedicato a PMI e artigianato lombardo che si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli. Il 71,6 per cento è la quota di PMI che faticano a trattenere manodopera, rilevata in modo marcato dal 31,1 per cento delle imprese con dipendenti. Nel 45,7 per cento dei casi la difficoltà a trovare manodopera determina l’incapacità dell’impresa a far fronte a una crescita degli ordini, ma nel 29 per cento delle imprese determina una riduzione dell’attività: quest’ultimo caso si manifesta, per esempio, nel caso in cui l’impresa non riesce a sostituire un lavoratore che si è dimesso. Le dimissioni volontarie dei lavoratori, infatti, rappresentano il 17,9 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, a fronte del 5,9 per cento dei licenziamenti. Dai dati del sondaggio emerge poi con forza l’importanza della collaborazione per le PMI con le scuole e l’attivazione di stage e tirocini. Il 56,8 per cento delle imprese intervistate con dipendenti che collabora con le scuole ritiene che tali relazioni, insieme con l’attivazione di stage e tirocini, agevola l’impresa nella ricerca di manodopera. Nel dettaglio l’81,1 per cento ha collaborazioni con Istituti tecnici e professionali, il 25,5 per cento con altre scuole secondarie superiori, il 15,9 per cento con ITS e IFTS e il 5,3 per cento con Università. (segue) (Rem)