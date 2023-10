Imprese: nel 2023 il Pil lombardo ha recuperato del 3,9 per cento i livelli del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano della sostenibilità il 72,8 per cento sono le PMI che hanno realizzato almeno un'azione pro-sostenibilità ambientale. Una percentuale che aumenta (80,7 per cento) quando si tratta di una media-piccola impresa manifatturiera. Invece, le PMI che hanno realizzato almeno un'azione pro-sostenibilità sociale rappresentano il 67,2 per cento. Tra le azioni intraprese, il 26 per cento è dedicato alle iniziative per la salvaguardia della salute dei lavoratori, il 23,8 per cento delle imprese ha coinvolto i lavoratori nella definizione e raggiungimento degli obiettivi di impresa mentre il 21,9 per cento ha sponsorizzato eventi sportivi, culturali, benefici del territorio in cui opera. Altri aspetti chiave che mettono in evidenza che l'artigianato e Pmi sono fattori chiave di coesione economico-sociale: il 67 per cento di PMI sono localizzate in piccoli comuni, l'81 per cento sono presenti sul territorio da oltre 15 anni e 3 è il numero medio di giovani che hanno imparato un mestiere in una Pmi negli ultimi cinque anni. "Siamo convinti di poter crescere a livello economico però dando un chiaro segnale di miglioramento dal punto di vista ambientale rispetto ai temi di transizione energetica, ecologica e digitalizzazione". Lo ha detto a margine della conferenza, Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico. Si tratta di "una crescita possibile senza estremismi e fondamentalismi dal punto di vista ambientale". Infatti, il "34 per cento dei nuovi occupati sono nel green job, a dimostrazione del fatto che in Lombardia siamo in grado di far crescere l'economia tutelando l'ambiente", ha concluso l'assessore. (Rem)