Bulgaria-Italia: duo pianistico Schiavo- Marchegiani apre stagione Nuova orchestra sinfonica

L'ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, in qualità di patrocinatrice ha inaugurato la 33ma stagione della Nuova orchestra sinfonica, dedicata al 70mo anniversario della sua fondatrice, Yulia Hristova. Il concerto di gala si è svolto ieri sera nella Sala Bulgaria a Sofia, sotto la direzione del maestro Petko Dimitrov, con la partecipazione del duo pianistico Marco Schiavo-Sergio Marchegiani che ha presentato un concerto di Mozart per due pianoforti. Nel 2013 la coppia di musicisti ha debuttato al prestigioso Ravello Festival, eseguendo il Concerto per due pianoforti e orchestra K. 365 di Mozart. Nell'autunno 2018 hanno tenuto una lunga tournée nell'Europa orientale, esibendosi in particolare a Praga (Palazzo del Senato), a Cracovia (Museo nazionale), a San Pietroburgo (Teatro dell'Hermitage) e a Sofia (Sala Bulgaria con la Orchestra filarmonica di Sofia).