Bulgaria-Italia: duo pianistico Schiavo- Marchegiani apre stagione Nuova orchestra sinfonica (2)

- I due pianisti hanno registrato per emittenti radiotelevisive nazionali in Italia ("Il concerto del mattino" su Rai Radio3), Repubblica Ceca (in diretta nazionale sul terzo canale radio dalla Sala Dvorak), Germania, Bulgaria, Russia, Messico e Hong Kong. Marco Schiavo e Sergio Marchegiani si sono formati da grandi didatti quali Ilonka Deckers Kueszler, Alexander Lonquich, Bruno Canino, Franco Scala, Aldo Ciccolini e Sergei Dorenski. Insegnano nei conservatori di Alessandria e Potenza. Vengono spesso invitati a far parte di giurie di concorsi internazionali e tengono masterclass in tutto il mondo (Spagna, Serbia, Turchia, Stati Uniti, Messico, Kazakhstan, Giappone, Australia, Brasile). Per la realizzazione del concerto hanno contribuito anche le aziende Mapei, Generali, Artex Engineering, Aresgas e Alias. L'evento, organizzato in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Sofia e l'Istituto italiano di cultura, rientra tra le attività previste per la Settimana della lingua italiana nel mondo 2023. (Com)