Ue: il francese Patrick Simonnet in lizza per la carica di inviato per il Mediterraneo

- Il diplomatico francese Patrick Simonnet, già ambasciatore dell’Unione Europea in Arabia Saudita, Bahrein e Oman, potrebbe essere nominato a breve nuovo inviato del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) per il Mediterraneo. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, le domande per questa nuova posizione si chiudono oggi e Simonnet al momento è il candidato più forte. Vale la pena ricordare che il diplomatico francese era giunto secondo in graduatoria per la carica di ambasciatore dell’Unione europea a Tripoli, dietro al diplomatico italiano Nicola Orlando, già inviato dell’Italia in Libia e vice ambasciatore italiano nella capitale nordafricana. (Res)