Russia: ministero Esteri, "insignificante" la risoluzione Consiglio d'Europa su illegittimità Putin

- La risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce) che chiede di riconoscere Vladimir Putin come presidente illegittimo della Russia dopo la fine del suo mandato nel 2024 non ha alcun effetto legale per la Russia. Lo ha dichiarato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo la portavoce, la risoluzione approvata la settimana scorsa è "insignificante" e "fa parte della guerra dell'informazione di Washington e Bruxelles, essendo un elemento di interferenza negli affari interni del nostro Paese da parte di Stati ostili". Secondo Zakharova, inoltre, "è abbastanza chiaro che l'Apce segue una logica viziosa di doppi standard. I documenti russofobi accettati a Strasburgo testimoniano il continuo degrado del Consiglio d'Europa e della classe politica generale nei Paesi dell'Occidente".(Rum)