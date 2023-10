Piemonte: Fidanza (Fd'I), con sblocco fondi Pac sostegno ad agricoltori territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'erogazione degli anticipi del Piano strategico della Pac 2023-2027 annunciata oggi dal ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, il Governo di Giorgia Meloni si dimostra concretamente vicino agli agricoltori raggiungendo con 2,4 miliardi (destinati a diventare 7 miliardi entro la fine di giugno 2024) ben 722 mila aziende entro il 30 novembre. Sia a livello nazionale che a livello europeo siamo da sempre in prima linea per garantire il massimo sostegno al nostro settore agricolo, che rappresenta una delle più importanti eccellenze nazionali e ricopre un ruolo di rilievo nell'economia Piemontese. Lo ha affermato il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza (Fd'I-Ecr) dopo l'erogazione degli anticipi Pac. "Oltre agli anticipi Pac annunciati dal Ministro, che ringraziamo per l'instancabile lavoro svolto per raggiungere questo obiettivo, continueremo a batterci per una diminuzione degli oneri burocratici a carico delle imprese agricole e per una transizione green a misura di agricoltori", ha concluso. (Rpi)